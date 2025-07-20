Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Армения - Австрия (20) 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: АрменияАвстрия (20), 39 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 39 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Армения
Завершен
25:21 13:20 20:14 14:17 8:10
80 : 82
20 июля 2025
Австрия (20)
Превью матча Армения — Австрия (20)

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
17
3-х очк. попадания
9
11
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
55
75
Кол-во реализованных бросков
41
43
