26.07.2025
Смотреть онлайн Капитоль - Атлетико Йель 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Капитоль — Атлетико Йель, 2 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.
МСК, 2 тур, Арена: Gimnasio Carlos Garbuyo
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
21:22 13:21 11:34 22:20
21:22 13:21 11:34 22:20
67 : 97
26 июля 2025
Превью матча Капитоль — Атлетико Йель
История последних встреч
Капитоль
Атлетико Йель
1 победа
0 побед
100%
0%
12.08.2025
Атлетико Йель
71:82
Капитоль
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
16
3-х очк. попадания
6
17
Реализовано штрафных
17
14
% реализации штрафных
77.3
70
Кол-во реализованных бросков
39
47
Комментарии к матчу