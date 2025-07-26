26.07.2025
Смотреть онлайн Атенас Монтевидео - Ларре Борхес 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Атенас Монтевидео — Ларре Борхес, 2 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Antonio María Borderes.
МСК, 2 тур, Арена: Estadio Antonio María Borderes
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
19:12 15:25 17:16 17:6
68 : 59
26 июля 2025
Превью матча Атенас Монтевидео — Ларре Борхес
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
7
8
% реализации штрафных
77.8
72.7
Кол-во реализованных бросков
34
31
Комментарии к матчу