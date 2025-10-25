25.10.2025
Смотреть онлайн BK AS Trencin (W) - SK UMB Banska Bystrica (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Женский чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига: BK AS Trencin (W) — SK UMB Banska Bystrica (W), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Женский чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига
Завершен
11:9 12:16 16:14 9:13
48 : 52
25 октября 2025
Превью матча BK AS Trencin (W) — SK UMB Banska Bystrica (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
3
2
Реализовано штрафных
7
6
% реализации штрафных
33.3
50
Комментарии к матчу