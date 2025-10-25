Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн BK AS Trencin (W) - SK UMB Banska Bystrica (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЖенский чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига: BK AS Trencin (W)SK UMB Banska Bystrica (W), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Женский чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига
BK AS Trencin (W)
Завершен
11:9 12:16 16:14 9:13
48 : 52
25 октября 2025
SK UMB Banska Bystrica (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча BK AS Trencin (W) — SK UMB Banska Bystrica (W)

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
3
2
Реализовано штрафных
7
6
% реализации штрафных
33.3
50
Игры 6 тур
26.10.2025
Young Angels Kosice (W)
-:-
MBK Ruzomberok (W)
Отменен
25.10.2025
BK AS Trencin (W)
48:52
SK UMB Banska Bystrica (W)
Завершен
25.10.2025
SBK Samorin (W)
70:53
Klokani Ivanka pri Dunaji (W)
Завершен
21.10.2025
CBK Kosice (W)
30:106
Slavia Banska Bystrica (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Вильярреал Вильярреал
Майорка Майорка
22 Ноября
23:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
22 Ноября
20:30
MOUZ MOUZ
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
20:00
Кёльн Кёльн
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
22 Ноября
20:30
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
22 Ноября
19:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
ТПС ТПС
22 Ноября
19:30