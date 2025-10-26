Смотреть онлайн Young Angels Kosice (W) - MBK Ruzomberok (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Женский чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига: Young Angels Kosice (W) — MBK Ruzomberok (W), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Infinity Arena.
Превью матча Young Angels Kosice (W) — MBK Ruzomberok (W)
Команда Young Angels Kosice (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда MBK Ruzomberok (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.