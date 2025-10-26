Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Young Angels Kosice (W) - MBK Ruzomberok (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЖенский чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига: Young Angels Kosice (W)MBK Ruzomberok (W), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Infinity Arena.

МСК, 6 тур, Арена: Infinity Arena
Женский чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига
Young Angels Kosice (W)
Отменен
- : -
26 октября 2025
MBK Ruzomberok (W)
Превью матча Young Angels Kosice (W) — MBK Ruzomberok (W)

Команда Young Angels Kosice (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда MBK Ruzomberok (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.

Игры 6 тур
26.10.2025
Young Angels Kosice (W)
-:-
MBK Ruzomberok (W)
Отменен
25.10.2025
BK AS Trencin (W)
48:52
SK UMB Banska Bystrica (W)
Завершен
25.10.2025
SBK Samorin (W)
70:53
Klokani Ivanka pri Dunaji (W)
Завершен
21.10.2025
CBK Kosice (W)
30:106
Slavia Banska Bystrica (W)
Завершен
