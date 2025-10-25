Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Прага - БК Опава 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia NBL: ПрагаБК Опава, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на арене Folimanka.

МСК, 7 тур, Арена: Folimanka
Czechia NBL
Прага
Завершен
22:26 16:22 20:34 19:25
77 : 107
25 октября 2025
БК Опава
Смотреть онлайн
Превью матча Прага — БК Опава

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
24
3-х очк. попадания
10
16
Реализовано штрафных
13
11
% реализации штрафных
65
52.4
Игры 7 тур
26.10.2025
СЛУНЕТА
85:74
Острава
Завершен
25.10.2025
Славия Прага
-:-
БК Оломоуц
Отложен
25.10.2025
Прага
77:107
БК Опава
Завершен
24.10.2025
ЭРА Нимбурк
105:75
Сокол Писек
Завершен
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
