26.10.2025
Смотреть онлайн СЛУНЕТА - Острава 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia NBL: СЛУНЕТА — Острава, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportcentrum Sluneta.
МСК, 7 тур, Арена: Sportcentrum Sluneta
Czechia NBL
Превью матча СЛУНЕТА — Острава
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
16
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
29
22
% реализации штрафных
82.9
88
