26.10.2025

Смотреть онлайн СЛУНЕТА - Острава 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia NBL: СЛУНЕТАОстрава, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportcentrum Sluneta.

МСК, 7 тур, Арена: Sportcentrum Sluneta
Czechia NBL
СЛУНЕТА
Завершен
16:9 26:23 19:21 24:21
85 : 74
26 октября 2025
Острава
Превью матча СЛУНЕТА — Острава

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
16
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
29
22
% реализации штрафных
82.9
88
Игры 7 тур
26.10.2025
СЛУНЕТА
85:74
Острава
Завершен
25.10.2025
Славия Прага
-:-
БК Оломоуц
Отложен
25.10.2025
Прага
77:107
БК Опава
Завершен
24.10.2025
ЭРА Нимбурк
105:75
Сокол Писек
Завершен
