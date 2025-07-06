06.07.2025
Смотреть онлайн Япония - Нидерланды 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международные товарищеские матчи по баскетболу: Япония — Нидерланды . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Международные товарищеские матчи по баскетболу
Завершен
21:13 22:10 17:19 14:11
74 : 53
06 июля 2025
Превью матча Япония — Нидерланды
История последних встреч
Япония
Нидерланды
0 побед
1 победа
0%
100%
05.07.2025
Япония
70:78
Нидерланды
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
12
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
6
8
% реализации штрафных
50
66.7
Комментарии к матчу