05.07.2025
Смотреть онлайн Япония - Нидерланды 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международные товарищеские матчи по баскетболу: Япония — Нидерланды . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Международные товарищеские матчи по баскетболу
Завершен
23:16 19:20 17:18 11:24
23:16 19:20 17:18 11:24
70 : 78
05 июля 2025
Превью матча Япония — Нидерланды
История последних встреч
Япония
Нидерланды
1 победа
0 побед
100%
0%
06.07.2025
Япония
74:53
Нидерланды
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
24
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
21
6
% реализации штрафных
70
66.7
Комментарии к матчу