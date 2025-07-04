04.07.2025
Смотреть онлайн Freseros Irapuato - Gambusinos de Fresnillo 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Freseros Irapuato — Gambusinos de Fresnillo . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛНБП
Завершен
20:11 17:25 7:17 18:29
62 : 82
04 июля 2025
Превью матча Freseros Irapuato — Gambusinos de Fresnillo
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
3
9
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
50
75
Кол-во реализованных бросков
35
44
Комментарии к матчу