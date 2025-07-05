Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Freseros Irapuato - Gambusinos de Fresnillo 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Freseros IrapuatoGambusinos de Fresnillo . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Solidaridad.

МСК, Арена: Gimnasio Solidaridad
Мексика ЛНБП
Freseros Irapuato
Завершен
20:16 16:23 26:23 20:18
82 : 80
05 июля 2025
Gambusinos de Fresnillo
Превью матча Freseros Irapuato — Gambusinos de Fresnillo

История последних встреч

Freseros Irapuato
Freseros Irapuato
Gambusinos de Fresnillo
Freseros Irapuato
0 побед
2 побед
0%
100%
28.09.2025
Gambusinos de Fresnillo
Gambusinos de Fresnillo
104:85
Freseros Irapuato
Freseros Irapuato
Обзор
04.07.2025
Freseros Irapuato
Freseros Irapuato
62:82
Gambusinos de Fresnillo
Gambusinos de Fresnillo
Обзор
