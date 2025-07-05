05.07.2025
Смотреть онлайн Freseros Irapuato - Gambusinos de Fresnillo 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Freseros Irapuato — Gambusinos de Fresnillo . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Solidaridad.
МСК, Арена: Gimnasio Solidaridad
Мексика ЛНБП
Завершен
20:16 16:23 26:23 20:18
82 : 80
05 июля 2025
Превью матча Freseros Irapuato — Gambusinos de Fresnillo
История последних встреч
Комментарии к матчу