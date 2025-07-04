04.07.2025
Смотреть онлайн Vaqueros de Bayamon - Гигантес де Каролина 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Vaqueros de Bayamon — Гигантес де Каролина, 3 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ruben Rodriguez.
МСК, 3 тур, Арена: Coliseo Ruben Rodriguez
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
24:12 15:18 19:24 25:21
83 : 75
04 июля 2025
Превью матча Vaqueros de Bayamon — Гигантес де Каролина
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
24
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
16
6
% реализации штрафных
94.1
75
Кол-во реализованных бросков
45
37
Комментарии к матчу