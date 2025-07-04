Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Vaqueros de Bayamon - Гигантес де Каролина 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Vaqueros de BayamonГигантес де Каролина, 3 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ruben Rodriguez.

МСК, 3 тур, Арена: Coliseo Ruben Rodriguez
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Vaqueros de Bayamon
Завершен
24:12 15:18 19:24 25:21
83 : 75
04 июля 2025
Гигантес де Каролина
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Vaqueros de Bayamon — Гигантес де Каролина

История последних встреч

Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
Гигантес де Каролина
Vaqueros de Bayamon
2 побед
0 побед
100%
0%
08.07.2025
Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
88:75
Гигантес де Каролина
Гигантес де Каролина
Обзор
06.07.2025
Гигантес де Каролина
Гигантес де Каролина
77:83
Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
24
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
16
6
% реализации штрафных
94.1
75
Кол-во реализованных бросков
45
37
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Ливерпуль Ливерпуль
Лидс Лидс
1 Января
20:30
Сандерленд Сандерленд
Манчестер Сити Манчестер Сити
1 Января
23:00
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
1 Января
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1 Января
20:30
Бостон Бостон
Эдмонтон Эдмонтон
1 Января
05:30
Сент-Луис Сент-Луис
Колорадо Колорадо
1 Января
05:07
Юта Юта
Айлендерс Айлендерс
1 Января
23:07
Вашингтон Вашингтон
Оттава Оттава
1 Января
21:07
Филадельфия Филадельфия
Калгари Калгари
1 Января
05:30
Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
1 Января
04:10