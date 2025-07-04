Смотреть онлайн Кебрадильяс - Понс 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Кебрадильяс — Понс, 3 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Raymond Dalmau Coliseum.
18:19 16:19 18:21 27:9
Превью матча Кебрадильяс — Понс
Команда Кебрадильяс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Понс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Понс, в том матче победу одержали хозяева.