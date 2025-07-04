Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Кебрадильяс - Понс 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: КебрадильясПонс, 3 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Raymond Dalmau Coliseum.

МСК, 3 тур, Арена: Raymond Dalmau Coliseum
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Кебрадильяс
Завершен
18:19 16:19 18:21 27:9
79 : 68
04 июля 2025
Понс
Превью матча Кебрадильяс — Понс

Команда Кебрадильяс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Понс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Понс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кебрадильяс
Кебрадильяс
Понс
Кебрадильяс
1 победа
3 побед
25%
75%
14.07.2025
Понс
Понс
86:80
Кебрадильяс
Кебрадильяс
Обзор
12.07.2025
Кебрадильяс
Кебрадильяс
90:117
Понс
Понс
Обзор
08.07.2025
Кебрадильяс
Кебрадильяс
108:96
Понс
Понс
Обзор
06.07.2025
Понс
Понс
81:75
Кебрадильяс
Кебрадильяс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
16
3-х очк. попадания
7
10
Реализовано штрафных
10
7
% реализации штрафных
83.3
77.8
Кол-во реализованных бросков
41
32
