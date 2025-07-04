Смотреть онлайн Германия - Австралия 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19: Германия — Австралия, 3 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Германия — Австралия
Команда Германия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Австралия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.