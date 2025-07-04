Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Новая Зеландия - Switzerland U19 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМолодежный чемпионат мира по баскетболу U19: Новая ЗеландияSwitzerland U19, 3 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19
Новая Зеландия
Завершен
16:23 22:21 29:12 17:14
84 : 70
04 июля 2025
Switzerland U19
Смотреть онлайн
Превью матча Новая Зеландия — Switzerland U19

Статистика матча

2-х очк. попадания
31
18
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
50
61.9
Кол-во реализованных бросков
47
38
Комментарии к матчу
