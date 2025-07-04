04.07.2025
Смотреть онлайн Новая Зеландия - Switzerland U19 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19: Новая Зеландия — Switzerland U19, 3 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19
Завершен
16:23 22:21 29:12 17:14
84 : 70
04 июля 2025
Превью матча Новая Зеландия — Switzerland U19
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
18
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
50
61.9
Кол-во реализованных бросков
47
38
Комментарии к матчу