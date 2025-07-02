02.07.2025
Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Зонкис де Тихуана 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Астрос де Халиско — Зонкис де Тихуана . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
19:19 26:14 21:25 24:19
90 : 77
02 июля 2025
Превью матча Астрос де Халиско — Зонкис де Тихуана
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
23
3-х очк. попадания
12
6
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
70.6
86.7
Комментарии к матчу