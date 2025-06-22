Фрибет 15000₽

22.06.2025

Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Зонкис де Тихуана 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика CIBACOPA: Астрос де ХалискоЗонкис де Тихуана . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Мексика CIBACOPA
Астрос де Халиско
Завершен
26:23 18:17 27:18 22:30
93 : 88
22 июня 2025
Зонкис де Тихуана
Превью матча Астрос де Халиско — Зонкис де Тихуана

История последних встреч

Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Зонкис де Тихуана
Астрос де Халиско
2 побед
3 побед
40%
60%
02.07.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
90:77
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
Обзор
01.07.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
69:70
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
Обзор
28.06.2025
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
64:69
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Обзор
26.06.2025
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
85:78
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Обзор
25.06.2025
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
91:75
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
16
3-х очк. попадания
13
16
Реализовано штрафных
18
8
% реализации штрафных
90
61.5
