22.06.2025
Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Зонкис де Тихуана 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Астрос де Халиско — Зонкис де Тихуана . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
26:23 18:17 27:18 22:30
93 : 88
22 июня 2025
Превью матча Астрос де Халиско — Зонкис де Тихуана
История последних встреч
Астрос де Халиско
Зонкис де Тихуана
2 побед
3 побед
40%
60%
02.07.2025
Астрос де Халиско
90:77
Зонкис де Тихуана
01.07.2025
Астрос де Халиско
69:70
Зонкис де Тихуана
28.06.2025
Зонкис де Тихуана
64:69
Астрос де Халиско
26.06.2025
Зонкис де Тихуана
85:78
Астрос де Халиско
25.06.2025
Зонкис де Тихуана
91:75
Астрос де Халиско
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
16
3-х очк. попадания
13
16
Реализовано штрафных
18
8
% реализации штрафных
90
61.5
