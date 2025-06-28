Превью матча ADIEE / Avai / FME — Аджаб Сечел

Команда ADIEE / Avai / FME в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Аджаб Сечел, в том матче победу одержали хозяева.