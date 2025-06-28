28.06.2025
Смотреть онлайн ADIEE / Avai / FME - Аджаб Сечел 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Санта-Катарина: ADIEE / Avai / FME — Аджаб Сечел . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Кубок Санта-Катарина
Завершен
17:19 18:14 16:21 23:8
74 : 62
28 июня 2025
Превью матча ADIEE / Avai / FME — Аджаб Сечел
История последних встреч
ADIEE / Avai / FME
Аджаб Сечел
0 побед
1 победа
0%
100%
09.10.2025
Аджаб Сечел
94:48
ADIEE / Avai / FME
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
8
3-х очк. попадания
6
12
Реализовано штрафных
18
10
% реализации штрафных
72
83.3
Комментарии к матчу