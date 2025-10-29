Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн AIK - Tureberg 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияШвеция - Суперэттан: AIKTureberg, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Vasalundshallen.

МСК, 1 тур, Арена: Vasalundshallen
Швеция - Суперэттан
AIK
Завершен
20:18 14:23 12:14 20:8
66 : 63
29 октября 2025
Tureberg
Смотреть онлайн
Превью матча AIK — Tureberg

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
19
3-х очк. попадания
4
5
Реализовано штрафных
10
8
% реализации штрафных
62.5
42.1
Кол-во реализованных бросков
36
33
Игры 1 тур
09.11.2025
Эскилстуна
70:75
Алвик
Завершен
09.11.2025
Юргорден
72:65
Треллеборг
Завершен
08.11.2025
Веттербигден Старс
-:-
Юргорден
Отложен
08.11.2025
Tureberg
80:76
ИК Еос
Завершен
08.11.2025
Blackeberg
97:86
Huddinge
Завершен
02.11.2025
Fryshuset
50:45
Окелбо
Завершен
01.11.2025
Tureberg
79:54
Алвик
Завершен
31.10.2025
Aros
92:60
Окелбо
Завершен
30.10.2025
Blackeberg
82:98
Эскилстуна
Завершен
29.10.2025
AIK
66:63
Tureberg
Завершен
26.10.2025
ИК Еос
96:73
Aros
Завершен
25.10.2025
Окелбо
73:77
Алвик
Завершен
25.10.2025
Треллеборг
94:89
Юргорден
Завершен
25.10.2025
Huddinge
82:81
AIK
Завершен
24.10.2025
Веттербигден Старс
76:62
Fryshuset
Завершен
19.10.2025
Алвик
64:91
ИК Еос
Завершен
19.10.2025
Юргорден
-:-
Треллеборг
Отложен
11.10.2025
Треллеборг
89:73
Blackeberg
Завершен
08.10.2025
Эскилстуна
75:90
Fryshuset
Завершен
08.10.2025
Юргорден
95:88
Huddinge
Завершен
04.10.2025
Юргорден
81:94
Tureberg
Завершен
27.09.2025
Веттербигден Старс
66:76
Aros
Завершен
27.09.2025
Окелбо
76:71
ИК Еос
Завершен
27.09.2025
Юргорден
92:75
AIK
Завершен
27.09.2025
Tureberg
80:70
Blackeberg
Завершен
21.09.2025
Юргорден Баскет
-:-
Aros Basket
Отложен
20.09.2025
Blackeberg
60:97
Юргорден Баскет
Завершен
20.09.2025
Туреберг
65:68
Треллеборг
Завершен
20.09.2025
Aros Basket
-:-
Мал. Эресунн
Отменен
20.09.2025
Эскилстуна
95:88
Мал. Эресунн
Завершен
20.09.2025
Huddinge
95:82
Веттербигден Старс
Завершен
20.09.2025
Alvik BBK
80:69
Оскельбо
Завершен
01.07.2025
Эскилстуна
-:-
Fryshuset
Отложен
01.07.2025
Alvik BBK
-:-
Blackeberg
Отложен
01.07.2025
Туреберг
-:-
Alvik BBK
Отложен
01.07.2025
Туреберг
-:-
Fryshuset
Отложен
01.07.2025
ИК Еос
-:-
Треллеборг
Отложен
Комментарии к матчу
