Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция - Суперэттан : Треллеборг — Юргорден , 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Треллеборг — Юргорден

Команда Треллеборг в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Юргорден, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Юргорден, в том матче победу одержали хозяева.