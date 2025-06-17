17.06.2025
Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Альконес де Обрегон 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Астрос де Халиско — Альконес де Обрегон . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
22:13 15:25 25:25 25:15
87 : 78
17 июня 2025
Превью матча Астрос де Халиско — Альконес де Обрегон
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
18
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
16
21
% реализации штрафных
66.7
67.7
Комментарии к матчу