14.06.2025

Смотреть онлайн Альконес де Обрегон - Астрос де Халиско 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика CIBACOPA: Альконес де ОбрегонАстрос де Халиско . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Мексика CIBACOPA
Альконес де Обрегон
Завершен
18:18 12:16 17:24 23:15
70 : 73
14 июня 2025
Астрос де Халиско
Превью матча Альконес де Обрегон — Астрос де Халиско

История последних встреч

Альконес де Обрегон
Альконес де Обрегон
Астрос де Халиско
Альконес де Обрегон
0 побед
1 победа
0%
100%
17.06.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
87:78
Альконес де Обрегон
Альконес де Обрегон
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
11
20
3-х очк. попадания
13
10
Реализовано штрафных
9
3
% реализации штрафных
90
60
