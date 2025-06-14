14.06.2025
Смотреть онлайн Альконес де Обрегон - Астрос де Халиско 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Альконес де Обрегон — Астрос де Халиско . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
18:18 12:16 17:24 23:15
18:18 12:16 17:24 23:15
70 : 73
14 июня 2025
Превью матча Альконес де Обрегон — Астрос де Халиско
История последних встреч
Альконес де Обрегон
Астрос де Халиско
0 побед
1 победа
0%
100%
17.06.2025
Астрос де Халиско
87:78
Альконес де Обрегон
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
20
3-х очк. попадания
13
10
Реализовано штрафных
9
3
% реализации штрафных
90
60
Комментарии к матчу