17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии: Блуменау — Аблужхе . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Блуменау — Аблужхе
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
13
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
12
21
% реализации штрафных
70.6
75
Комментарии к матчу