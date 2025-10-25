Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato FCB : Аблужхе — Блуменау . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на арене UNOESC - Campus II .

Превью матча Аблужхе — Блуменау

Команда Аблужхе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Блуменау, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Блуменау, в том матче победу одержали хозяева.