Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Аблужхе - Блуменау 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato FCB: АблужхеБлуменау . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на арене UNOESC - Campus II.

МСК, Арена: UNOESC - Campus II
Brazil Campeonato FCB
Аблужхе
Завершен
18:21 17:29 15:23 17:29
67 : 102
25 октября 2025
Блуменау
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Аблужхе — Блуменау

Команда Аблужхе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Блуменау, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Блуменау, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Аблужхе
Аблужхе
Блуменау
Аблужхе
0 побед
2 побед
0%
100%
17.06.2025
Блуменау
Блуменау
91:60
Аблужхе
Аблужхе
Обзор
17.06.2025
Блуменау
Блуменау
81:65
Аблужхе
Аблужхе
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
15
3-х очк. попадания
7
19
Реализовано штрафных
10
13
% реализации штрафных
62.5
81.2
Кол-во реализованных бросков
35
48
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Анахайм Анахайм
Миннесота Миннесота
16 Ноября
02:07
Baysangur Susurkaev Baysangur Susurkaev
Eric McConico Eric McConico
16 Ноября
02:20
Анджела Хилл Анджела Хилл
Fatima Kline Fatima Kline
16 Ноября
02:40
Malcolm Wellmaker Malcolm Wellmaker
Коди Хэддон Коди Хэддон
16 Ноября
04:00
Брайан Норман-младший (США) Брайан Норман-младший (США)
Девин Хейни (США) Девин Хейни (США)
16 Ноября
02:00