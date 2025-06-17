17.06.2025
Смотреть онлайн Депортиво Сан Хосе - Колониас Голд 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Сан Хосе — Колониас Голд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
22:22 21:24 25:16 19:14
87 : 76
17 июня 2025
Превью матча Депортиво Сан Хосе — Колониас Голд
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
15
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
17
19
% реализации штрафных
85
65.5
Кол-во реализованных бросков
48
43
Комментарии к матчу