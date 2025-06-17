Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Депортиво Сан Хосе - Колониас Голд 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Сан ХосеКолониас Голд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Депортиво Сан Хосе
Завершен
22:22 21:24 25:16 19:14
87 : 76
17 июня 2025
Колониас Голд
Смотреть онлайн
Превью матча Депортиво Сан Хосе — Колониас Голд

История последних встреч

Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Колониас Голд
Депортиво Сан Хосе
0 побед
4 побед
0%
100%
25.11.2025
Колониас Голд
Колониас Голд
20:0
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
21.10.2025
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
69:84
Колониас Голд
Колониас Голд
Обзор
03.10.2025
Колониас Голд
Колониас Голд
77:63
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
27.06.2025
Колониас Голд
Колониас Голд
89:87
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
15
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
17
19
% реализации штрафных
85
65.5
Кол-во реализованных бросков
48
43
Комментарии к матчу
