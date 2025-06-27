Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Колониас Голд - Депортиво Сан Хосе 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Колониас ГолдДепортиво Сан Хосе . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Колониас Голд
Завершен
21:20 20:24 26:19 15:19 7:5
89 : 87
27 июня 2025
Депортиво Сан Хосе
Смотреть онлайн
Превью матча Колониас Голд — Депортиво Сан Хосе

Команда Колониас Голд в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 ноября 2025 на поле команды Колониас Голд, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Колониас Голд
Колониас Голд
Депортиво Сан Хосе
Колониас Голд
3 побед
0 побед
100%
0%
25.11.2025
Колониас Голд
Колониас Голд
20:0
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
21.10.2025
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
69:84
Колониас Голд
Колониас Голд
Обзор
03.10.2025
Колониас Голд
Колониас Голд
77:63
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
21
3-х очк. попадания
5
9
Реализовано штрафных
24
16
% реализации штрафных
68.6
66.7
Кол-во реализованных бросков
54
46
Комментарии к матчу
