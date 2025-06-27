Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу : Колониас Голд — Депортиво Сан Хосе . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Колониас Голд — Депортиво Сан Хосе

Команда Колониас Голд в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 ноября 2025 на поле команды Колониас Голд, в том матче победу одержали хозяева.