17.06.2025

Смотреть онлайн Клуб Олимпия - Феликс Перес Кардосо 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Клуб ОлимпияФеликс Перес Кардосо . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Клуб Олимпия
Завершен
20:23 26:14 18:24 22:13
86 : 74
17 июня 2025
Феликс Перес Кардосо
Смотреть онлайн
Превью матча Клуб Олимпия — Феликс Перес Кардосо

История последних встреч

Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Феликс Перес Кардосо
Клуб Олимпия
4 побед
0 побед
100%
0%
21.10.2025
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
60:85
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
28.09.2025
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
99:102
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
05.09.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
79:61
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
Обзор
27.06.2025
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
84:106
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
12
3-х очк. попадания
8
12
Реализовано штрафных
14
14
% реализации штрафных
73.7
70
Кол-во реализованных бросков
46
38
Комментарии к матчу
