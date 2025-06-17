17.06.2025
Смотреть онлайн Клуб Олимпия - Феликс Перес Кардосо 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Клуб Олимпия — Феликс Перес Кардосо . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
20:23 26:14 18:24 22:13
86 : 74
17 июня 2025
Превью матча Клуб Олимпия — Феликс Перес Кардосо
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
12
3-х очк. попадания
8
12
Реализовано штрафных
14
14
% реализации штрафных
73.7
70
Кол-во реализованных бросков
46
38
Комментарии к матчу