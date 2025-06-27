27.06.2025
Смотреть онлайн Феликс Перес Кардосо - Клуб Олимпия 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Феликс Перес Кардосо — Клуб Олимпия . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
18:32 20:27 22:31 24:16
84 : 106
27 июня 2025
Превью матча Феликс Перес Кардосо — Клуб Олимпия
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
30
3-х очк. попадания
0
9
Реализовано штрафных
22
19
% реализации штрафных
78.6
70.4
Кол-во реализованных бросков
53
58
Комментарии к матчу