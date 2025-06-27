Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.06.2025

Смотреть онлайн Феликс Перес Кардосо - Клуб Олимпия 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Феликс Перес КардосоКлуб Олимпия . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Феликс Перес Кардосо
Завершен
18:32 20:27 22:31 24:16
84 : 106
27 июня 2025
Клуб Олимпия
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Феликс Перес Кардосо — Клуб Олимпия

История последних встреч

Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
Клуб Олимпия
Феликс Перес Кардосо
0 побед
3 побед
0%
100%
21.10.2025
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
60:85
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
28.09.2025
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
99:102
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
05.09.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
79:61
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
31
30
3-х очк. попадания
0
9
Реализовано штрафных
22
19
% реализации штрафных
78.6
70.4
Кол-во реализованных бросков
53
58
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
25 Декабря
19:30
Торпедо Торпедо
ЦСКА ЦСКА
25 Декабря
19:30
Лада Лада
Трактор Трактор
25 Декабря
18:00
Барыс Барыс
Автомобилист Автомобилист
25 Декабря
17:30
Северсталь Северсталь
ХК Сочи ХК Сочи
25 Декабря
19:00
Челны Челны
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
25 Декабря
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
25 Декабря
18:00
Red Machine U20 Red Machine U20
Крылья Советов U20 Крылья Советов U20
25 Декабря
19:00
Молот U20 Молот U20
Реактор U20 Реактор U20
25 Декабря
18:30
Сан-Антонио Спёрс Сан-Антонио Спёрс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
25 Декабря
22:40