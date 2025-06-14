Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу : Исидро — Чальчуапа Юнайтед , 2 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Abel Mazariego Metapan .

Превью матча Исидро — Чальчуапа Юнайтед

Команда Исидро в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Чальчуапа Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 июня 2025 на поле команды Чальчуапа Юнайтед, в том матче победу одержали гостьи.