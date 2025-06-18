18.06.2025
Смотреть онлайн Исидро - Чальчуапа Юнайтед 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Исидро — Чальчуапа Юнайтед, 2 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Abel Mazariego Metapan.
МСК, 2 тур, Арена: Polideportivo Abel Mazariego Metapan
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
Завершен
28:24 27:22 18:10 20:21
93 : 77
18 июня 2025
Превью матча Исидро — Чальчуапа Юнайтед
История последних встреч
Исидро
Чальчуапа Юнайтед
1 победа
0 побед
100%
0%
20.06.2025
Чальчуапа Юнайтед
73:83
Исидро
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
21
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
12
11
% реализации штрафных
50
73.3
Кол-во реализованных бросков
48
40
Комментарии к матчу