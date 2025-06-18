Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Исидро - Чальчуапа Юнайтед 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по баскетболу: ИсидроЧальчуапа Юнайтед, 2 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Abel Mazariego Metapan.

МСК, 2 тур, Арена: Polideportivo Abel Mazariego Metapan
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
Исидро
Завершен
28:24 27:22 18:10 20:21
93 : 77
18 июня 2025
Чальчуапа Юнайтед
Превью матча Исидро — Чальчуапа Юнайтед

История последних встреч

Исидро
Исидро
Чальчуапа Юнайтед
Исидро
1 победа
0 побед
100%
0%
20.06.2025
Чальчуапа Юнайтед
Чальчуапа Юнайтед
73:83
Исидро
Исидро
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
21
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
12
11
% реализации штрафных
50
73.3
Кол-во реализованных бросков
48
40
Игры 2 тур
01.12.2025
A.Lobos BKB
103:68
Сан Сальвадор
Завершен
29.11.2025
Сан Сальвадор
75:86
A.Lobos BKB
Завершен
27.11.2025
A.Lobos BKB
73:79
Сан Сальвадор
Завершен
26.11.2025
Исидро
100:54
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
25.11.2025
Сан Сальвадор
71:54
A.Lobos BKB
Завершен
24.11.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
75:104
Исидро
Завершен
23.11.2025
A.Lobos BKB
90:71
Сан Сальвадор
Завершен
22.11.2025
Исидро
101:77
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
