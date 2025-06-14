Превью матча Ферро Карриль Оэсте — Бока Хуниорс

Команда Ферро Карриль Оэсте в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Бока Хуниорс, в том матче победу одержали хозяева.