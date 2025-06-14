Смотреть онлайн Ферро Карриль Оэсте - Бока Хуниорс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Ферро Карриль Оэсте — Бока Хуниорс, 3 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hector Etchart.
23:14 8:19 20:20 21:21
Превью матча Ферро Карриль Оэсте — Бока Хуниорс
Команда Ферро Карриль Оэсте в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Бока Хуниорс, в том матче победу одержали хозяева.