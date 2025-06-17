17.06.2025
Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Ферро Карриль Оэсте 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Бока Хуниорс — Ферро Карриль Оэсте, 3 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Luis Conde.
МСК, 3 тур, Арена: Estadio Luis Conde
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Завершен
15:20 30:14 27:21 14:15
86 : 70
17 июня 2025
Превью матча Бока Хуниорс — Ферро Карриль Оэсте
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
17
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
13
6
% реализации штрафных
68.4
75
Кол-во реализованных бросков
45
33
Комментарии к матчу