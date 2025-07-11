11.07.2025
Смотреть онлайн Абехас де Гуанахуато - Пан. Агуаскальентес 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Абехас де Гуанахуато — Пан. Агуаскальентес . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Domo de la Feria.
МСК, Арена: Domo de la Feria
Мексика ЛНБП
Завершен
30:27 22:29 22:18 29:24
103 : 98
11 июля 2025
Превью матча Абехас де Гуанахуато — Пан. Агуаскальентес
История последних встреч
Абехас де Гуанахуато
Пан. Агуаскальентес
0 побед
1 победа
0%
100%
12.07.2025
Абехас де Гуанахуато
97:114
Пан. Агуаскальентес
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
18
3-х очк. попадания
16
15
Реализовано штрафных
13
17
% реализации штрафных
86.7
89.5
Кол-во реализованных бросков
50
50
