Превью матча Абехас де Гуанахуато — Пан. Агуаскальентес

Команда Абехас де Гуанахуато в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 июля 2025 на поле команды Абехас де Гуанахуато, в том матче победу одержали хозяева.