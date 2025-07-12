Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Абехас де Гуанахуато - Пан. Агуаскальентес 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Абехас де ГуанахуатоПан. Агуаскальентес . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Domo de la Feria.

МСК, Арена: Domo de la Feria
Мексика ЛНБП
Абехас де Гуанахуато
Завершен
19:34 30:25 23:28 25:27
97 : 114
12 июля 2025
Пан. Агуаскальентес
Смотреть онлайн
Превью матча Абехас де Гуанахуато — Пан. Агуаскальентес

Команда Абехас де Гуанахуато в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 июля 2025 на поле команды Абехас де Гуанахуато, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Абехас де Гуанахуато
Абехас де Гуанахуато
Пан. Агуаскальентес
Абехас де Гуанахуато
1 победа
0 побед
100%
0%
11.07.2025
Абехас де Гуанахуато
Абехас де Гуанахуато
103:98
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
24
3-х очк. попадания
11
17
Реализовано штрафных
26
15
% реализации штрафных
74.3
60
Кол-во реализованных бросков
56
56
Комментарии к матчу
