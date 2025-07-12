12.07.2025
Смотреть онлайн Gambusinos de Fresnillo - Дорадос де Чихуахуа 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Gambusinos de Fresnillo — Дорадос де Чихуахуа . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Solidaridad.
МСК, Арена: Gimnasio Solidaridad
Мексика ЛНБП
Завершен
17:23 27:18 25:16 19:23
17:23 27:18 25:16 19:23
88 : 80
12 июля 2025
Превью матча Gambusinos de Fresnillo — Дорадос де Чихуахуа
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
24
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
13
8
% реализации штрафных
76.5
80
Кол-во реализованных бросков
46
40
Комментарии к матчу