Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП : Gambusinos de Fresnillo — Дорадос де Чихуахуа . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Solidaridad .

Превью матча Gambusinos de Fresnillo — Дорадос де Чихуахуа

Команда Gambusinos de Fresnillo в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Дорадос де Чихуахуа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Дорадос де Чихуахуа, в том матче победу одержали хозяева.