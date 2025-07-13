Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.07.2025

Смотреть онлайн Gambusinos de Fresnillo - Дорадос де Чихуахуа 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Gambusinos de FresnilloДорадос де Чихуахуа . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Solidaridad.

МСК, Арена: Gimnasio Solidaridad
Мексика ЛНБП
Gambusinos de Fresnillo
Завершен
14:16 18:39 20:18 12:10
64 : 83
13 июля 2025
Дорадос де Чихуахуа
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Gambusinos de Fresnillo — Дорадос де Чихуахуа

Команда Gambusinos de Fresnillo в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Дорадос де Чихуахуа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Дорадос де Чихуахуа, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Gambusinos de Fresnillo
Gambusinos de Fresnillo
Дорадос де Чихуахуа
Gambusinos de Fresnillo
1 победа
2 побед
33%
67%
04.10.2025
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
94:91
Gambusinos de Fresnillo
Gambusinos de Fresnillo
Обзор
03.10.2025
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
131:75
Gambusinos de Fresnillo
Gambusinos de Fresnillo
Обзор
12.07.2025
Gambusinos de Fresnillo
Gambusinos de Fresnillo
88:80
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
22
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
17
18
% реализации штрафных
60.7
78.3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Января
22:00
Интер Милан Интер Милан
Наполи Наполи
11 Января
22:45
Нант Нант
Ницца Ницца
11 Января
20:00
Лилль Лилль
Лион Лион
11 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Вольфсбург Вольфсбург
11 Января
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон Брайтон
11 Января
19:30
Верона Верона
Лацио Лацио
11 Января
20:00
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
11 Января
18:30
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
11 Января
18:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Кёльнер Кёльнер
11 Января
18:30