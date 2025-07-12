12.07.2025
Смотреть онлайн Солес де Мехикали - Астрос де Халиско 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Солес де Мехикали — Астрос де Халиско . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio del Estado.
МСК, Арена: Auditorio del Estado
Мексика ЛНБП
Завершен
9 : 15
12 июля 2025
Превью матча Солес де Мехикали — Астрос де Халиско
История последних встреч
Солес де Мехикали
Астрос де Халиско
1 победа
0 побед
100%
0%
13.08.2025
Солес де Мехикали
81:78
Астрос де Халиско
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
4
3-х очк. попадания
1
2
Реализовано штрафных
0
1
% реализации штрафных
0
100
Кол-во реализованных бросков
4
7
Комментарии к матчу