13.08.2025

Смотреть онлайн Солес де Мехикали - Астрос де Халиско 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Солес де МехикалиАстрос де Халиско . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Мексика ЛНБП
Солес де Мехикали
Завершен
13:23 23:18 23:21 22:16
81 : 78
13 августа 2025
Астрос де Халиско
Смотреть онлайн
Превью матча Солес де Мехикали — Астрос де Халиско

Команда Солес де Мехикали в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Астрос де Халиско, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
21
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
8
12
% реализации штрафных
72.7
80
Комментарии к матчу
