18.07.2025
Смотреть онлайн Коррекаминос Вик. - Абехас де Гуанахуато 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Коррекаминос Вик. — Абехас де Гуанахуато . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.
МСК, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика ЛНБП
Завершен
28:15 22:22 19:17 21:15
28:15 22:22 19:17 21:15
90 : 69
18 июля 2025
Превью матча Коррекаминос Вик. — Абехас де Гуанахуато
История последних встреч
Коррекаминос Вик.
Абехас де Гуанахуато
1 победа
0 побед
100%
0%
19.07.2025
Коррекаминос Вик.
86:83
Абехас де Гуанахуато
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
14
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
15
14
% реализации штрафных
62.5
77.8
Кол-во реализованных бросков
47
37
Комментарии к матчу