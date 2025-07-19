Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП : Коррекаминос Вик. — Абехас де Гуанахуато . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT .

Превью матча Коррекаминос Вик. — Абехас де Гуанахуато

Команда Коррекаминос Вик. в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Абехас де Гуанахуато, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Коррекаминос Вик., в том матче победу одержали хозяева.