18.07.2025
Смотреть онлайн El Calor de Cancun - Минерос Закатекас 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: El Calor de Cancun — Минерос Закатекас . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛНБП
Завершен
19:17 19:24 16:23 18:17
72 : 81
18 июля 2025
Превью матча El Calor de Cancun — Минерос Закатекас
История последних встреч
El Calor de Cancun
Минерос Закатекас
0 побед
1 победа
0%
100%
19.07.2025
El Calor de Cancun
69:82
Минерос Закатекас
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
21
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
9
6
% реализации штрафных
90
50
Кол-во реализованных бросков
37
38
Комментарии к матчу