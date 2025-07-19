19.07.2025
Смотреть онлайн El Calor de Cancun - Минерос Закатекас 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: El Calor de Cancun — Минерос Закатекас . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛНБП
Завершен
21:22 18:16 13:28 17:16
21:22 18:16 13:28 17:16
69 : 82
19 июля 2025
Превью матча El Calor de Cancun — Минерос Закатекас
История последних встреч
El Calor de Cancun
Минерос Закатекас
0 побед
1 победа
0%
100%
18.07.2025
El Calor de Cancun
72:81
Минерос Закатекас
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
29
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
8
6
% реализации штрафных
100
66.7
Кол-во реализованных бросков
20
18
Комментарии к матчу