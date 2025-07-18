18.07.2025
Смотреть онлайн Сантос Сан Луис - Gambusinos de Fresnillo 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Сантос Сан Луис — Gambusinos de Fresnillo . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio Miguel Barragan.
МСК, Арена: Auditorio Miguel Barragan
Мексика ЛНБП
Завершен
22:24 27:18 25:24 26:20
100 : 86
18 июля 2025
Превью матча Сантос Сан Луис — Gambusinos de Fresnillo
История последних встреч
Сантос Сан Луис
Gambusinos de Fresnillo
0 побед
1 победа
0%
100%
19.07.2025
Сантос Сан Луис
90:96
Gambusinos de Fresnillo
Статистика матча
2-х очк. попадания
34
27
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
14
17
% реализации штрафных
70
70.8
Кол-во реализованных бросков
54
49
