Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.07.2025

Смотреть онлайн Сантос Сан Луис - Gambusinos de Fresnillo 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Сантос Сан ЛуисGambusinos de Fresnillo . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio Miguel Barragan.

МСК, Арена: Auditorio Miguel Barragan
Мексика ЛНБП
Сантос Сан Луис
Завершен
22:24 27:18 25:24 26:20
100 : 86
18 июля 2025
Gambusinos de Fresnillo
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сантос Сан Луис — Gambusinos de Fresnillo

История последних встреч

Сантос Сан Луис
Сантос Сан Луис
Gambusinos de Fresnillo
Сантос Сан Луис
0 побед
1 победа
0%
100%
19.07.2025
Сантос Сан Луис
Сантос Сан Луис
90:96
Gambusinos de Fresnillo
Gambusinos de Fresnillo
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
34
27
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
14
17
% реализации штрафных
70
70.8
Кол-во реализованных бросков
54
49
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
15 Января
19:30
Верона Верона
Болонья Болонья
15 Января
20:30
Комо Комо
Милан Милан
15 Января
22:45
Звезда Москва Звезда Москва
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
15 Января
18:30
BC Dubai BC Dubai
Виртус Болонья Виртус Болонья
15 Января
19:00
Расинг Расинг
Барселона Барселона
15 Января
23:00
Милан Милан
Црвена Звезда Црвена Звезда
15 Января
22:30
Швеннингер Швеннингер
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
15 Января
21:30
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
15 Января
19:00
Аугсбург Аугсбург
Унион Берлин Унион Берлин
15 Января
22:30