Превью матча Сантос Сан Луис — Gambusinos de Fresnillo

Команда Сантос Сан Луис в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Сантос Сан Луис, в том матче победу одержали хозяева.