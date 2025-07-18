18.07.2025
Смотреть онлайн Пан. Агуаскальентес - Солес де Мехикали 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Пан. Агуаскальентес — Солес де Мехикали . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.
МСК, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика ЛНБП
Завершен
24:31 27:22 20:27 22:26
93 : 106
18 июля 2025
Превью матча Пан. Агуаскальентес — Солес де Мехикали
История последних встреч
Пан. Агуаскальентес
Солес де Мехикали
3 побед
3 побед
50%
50%
18.10.2025
Солес де Мехикали
75:82
Пан. Агуаскальентес
15.10.2025
Пан. Агуаскальентес
83:88
Солес де Мехикали
14.10.2025
Пан. Агуаскальентес
104:99
Солес де Мехикали
11.10.2025
Солес де Мехикали
94:89
Пан. Агуаскальентес
10.10.2025
Солес де Мехикали
71:79
Пан. Агуаскальентес
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
36
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
11
16
% реализации штрафных
84.6
69.6
Кол-во реализованных бросков
21
22
Комментарии к матчу