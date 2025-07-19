Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП : Пан. Агуаскальентес — Солес де Мехикали . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon .

Превью матча Пан. Агуаскальентес — Солес де Мехикали

Команда Пан. Агуаскальентес в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Солес де Мехикали, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Солес де Мехикали, в том матче победу одержали гостьи.