Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.07.2025

Смотреть онлайн Пан. Агуаскальентес - Солес де Мехикали 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Пан. АгуаскальентесСолес де Мехикали . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.

МСК, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика ЛНБП
Пан. Агуаскальентес
Завершен
29:21 22:24 9:16 24:28
84 : 89
19 июля 2025
Солес де Мехикали
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Пан. Агуаскальентес — Солес де Мехикали

Команда Пан. Агуаскальентес в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Солес де Мехикали, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Солес де Мехикали, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
Солес де Мехикали
Пан. Агуаскальентес
3 побед
3 побед
50%
50%
18.10.2025
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
75:82
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
Обзор
15.10.2025
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
83:88
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Обзор
14.10.2025
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
104:99
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Обзор
11.10.2025
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
94:89
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
Обзор
10.10.2025
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
71:79
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
Обзор
15.10.2025
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
83:88
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Обзор
14.10.2025
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
104:99
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Обзор
11.10.2025
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
94:89
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
Обзор
10.10.2025
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
71:79
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
Обзор
18.07.2025
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
93:106
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Обзор
Показать еще Скрыть

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
26
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
12
19
% реализации штрафных
85.7
73.1
Кол-во реализованных бросков
44
51
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
16 Января
23:00
Пиза Пиза
Аталанта Аталанта
16 Января
22:45
Монако Монако
Лорьян Лорьян
16 Января
21:00
Эспаньол Эспаньол
Хирона Хирона
16 Января
23:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
16 Января
22:30
Эссят Эссят
Ильвес Ильвес
16 Января
20:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Кёльнер Кёльнер
16 Января
21:30
Карпат Карпат
Лукко Лукко
16 Января
20:30
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
16 Января
21:30
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
Дрезден Дрезден
16 Января
21:30