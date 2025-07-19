19.07.2025
Смотреть онлайн Дорадос де Чихуахуа - Diablos Rojos 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Дорадос де Чихуахуа — Diablos Rojos . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.
МСК, Арена: Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre
Мексика ЛНБП
Завершен
23:13 21:26 23:23 21:10
23:13 21:26 23:23 21:10
88 : 72
19 июля 2025
Превью матча Дорадос де Чихуахуа — Diablos Rojos
История последних встреч
Дорадос де Чихуахуа
Diablos Rojos
2 побед
4 побед
33%
67%
18.10.2025
Diablos Rojos
89:83
Дорадос де Чихуахуа
15.10.2025
Дорадос де Чихуахуа
65:81
Diablos Rojos
14.10.2025
Дорадос де Чихуахуа
96:84
Diablos Rojos
11.10.2025
Diablos Rojos
78:86
Дорадос де Чихуахуа
10.10.2025
Diablos Rojos
94:85
Дорадос де Чихуахуа
15.10.2025
Дорадос де Чихуахуа
65:81
Diablos Rojos
14.10.2025
Дорадос де Чихуахуа
96:84
Diablos Rojos
11.10.2025
Diablos Rojos
78:86
Дорадос де Чихуахуа
10.10.2025
Diablos Rojos
94:85
Дорадос де Чихуахуа
20.07.2025
Дорадос де Чихуахуа
90:110
Diablos Rojos
Показать еще Скрыть
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
18
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
11
12
% реализации штрафных
61.1
63.2
Кол-во реализованных бросков
45
38
Комментарии к матчу