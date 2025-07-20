Превью матча Дорадос де Чихуахуа — Diablos Rojos

Команда Дорадос де Чихуахуа в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Diablos Rojos, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Diablos Rojos, в том матче победу одержали хозяева.