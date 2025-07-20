Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Дорадос де Чихуахуа - Diablos Rojos 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Дорадос де ЧихуахуаDiablos Rojos . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

МСК, Арена: Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre
Мексика ЛНБП
Дорадос де Чихуахуа
Завершен
23:29 22:26 23:26 22:29
90 : 110
20 июля 2025
Diablos Rojos
Превью матча Дорадос де Чихуахуа — Diablos Rojos

Команда Дорадос де Чихуахуа в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Diablos Rojos, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Diablos Rojos, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Diablos Rojos
Дорадос де Чихуахуа
3 побед
3 побед
50%
50%
18.10.2025
Diablos Rojos
Diablos Rojos
89:83
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Обзор
15.10.2025
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
65:81
Diablos Rojos
Diablos Rojos
Обзор
14.10.2025
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
96:84
Diablos Rojos
Diablos Rojos
Обзор
11.10.2025
Diablos Rojos
Diablos Rojos
78:86
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Обзор
10.10.2025
Diablos Rojos
Diablos Rojos
94:85
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Обзор
Статистика матча

2-х очк. попадания
15
16
3-х очк. попадания
8
13
Реализовано штрафных
13
10
% реализации штрафных
72.2
66.7
Кол-во реализованных бросков
47
54
