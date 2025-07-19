19.07.2025
Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Альконес Халапа 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Астрос де Халиско — Альконес Халапа . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на арене Arena Astros.
МСК, Арена: Arena Astros
Мексика ЛНБП
Завершен
30:26 16:13 21:19 23:14
30:26 16:13 21:19 23:14
90 : 72
19 июля 2025
Превью матча Астрос де Халиско — Альконес Халапа
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
13
3-х очк. попадания
13
10
Реализовано штрафных
13
17
% реализации штрафных
72.2
85
Кол-во реализованных бросков
40
36
Комментарии к матчу